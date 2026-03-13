Z prognozy długoterminowej wynika, że w święta wielkanocne napłyną lokalnie arktyczne masy powietrza. Będą rozpogodzenia, ale także opady mieszane, tj. mokry śnieg. Temperatury w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju wyniosą od 3 do 5 st. C – poinformowała rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.

Według rzeczniczki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę i poniedziałek wielkanocny (5 i 6 kwietnia) spodziewane jest ochłodzenie. W nocy temperatury wyniosą od 0 do 3 st. C. Najchłodniej będzie w górach, nocą do około minus 12 st. C.

Prasek: idziemy w kierunku ochłodzenia

Są to prognozy długoterminowe, obarczone pewnym błędem, ale na tą chwilę możemy mówić, że idziemy w kierunku ochłodzenia. Typowo wiosennie powinno zrobić się w połowie kwietnia, a bliżej końca tego miesiąca będziemy mieć napływ zdecydowanie cieplejszych mas powietrza

– poinformowała Prasek.

Dodała, że w święta synoptycy spodziewają się opadów mieszanych – deszczu i mokrego śniegu, a w wyższych partiach gór śniegu.

Z prognozy pięciotygodniowej IMGW wynika, że w Niedzielę Wielkanocną, kończącą 14. tydzień roku, prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury minimalnej poniżej 0 st. C jest umiarkowane, ale zróżnicowane regionalnie. W rejonach podgórskich ryzyko przymrozków wynosi 45 proc. W centrum i na zachodzie kraju od Wielkopolski przez Mazowsze możliwość ujemnych temperatur oscyluje w granicach 14-20 proc. Na Wybrzeżu ryzyko przymrozków spada do 10-14 proc. W Lany Poniedziałek szanse na ujemną temperaturę największe są ponownie na południu kraju (36 proc.), w centrum prawdopodobieństwo między 10-14 proc., a na Pomorzu 6-8 proc.

Pierwszy tydzień kwietnia, w tym Niedziela Wielkanocna, może przynieść spadek temperatury o około 1-2 st. C poniżej normy wieloletniej (1991-2020), która jest wyliczana na podstawie średniej dobowej temperatury powietrza i wynosi około 7,5-8,5 st. C.

Średnia maksymalna dobowa suma opadu w kwietniu w latach 1991-2020 wyniosła w niektórych województwach powyżej 40 mm. Prognoza pięciotygodniowa IMGW wskazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia opadów powyżej 20 mm w święta największe jest na południu kraju i w rejonach podgórskich (od 28 proc. do 52 proc.).