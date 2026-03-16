Wraz z nadejściem wiosny na drogach pojawia się coraz więcej motocyklistów, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Policjanci, którzy byli gośćmi audycji „Wokół Miasta”, przypominają, że początek sezonu to czas szczególnej ostrożności, zarówno dla kierujących jednośladami, jak i kierowców samochodów.

W ostatnich dniach w Zielonej Górze doszło do zdarzeń z udziałem motocyklisty oraz użytkownika hulajnogi elektrycznej – mówi podinspektor Katarzyna Świerkowska-Teska, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zielonej Górze.

Jak podkreśla, częstą przyczyną takich wypadków jest nieuwaga lub nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Policjanci zwracają również uwagę na rosnącą liczbę zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. Problemem bywa nadmierna prędkość, a w przypadku młodszych użytkowników brak wymaganych uprawnień.

Funkcjonariusze przypominają także o odpowiednim przygotowaniu motocykla i kierowcy do sezonu.

Aspirant Michał Besarabow z zielonogórskiej drogówki zwraca uwagę, że po zimie na jezdniach wciąż może zalegać piasek, który pogarsza przyczepność i zwiększa ryzyko poślizgu:

Policja podkreśla, że bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich uczestników ruchu. Kluczowe jest przestrzeganie przepisów, dostosowanie prędkości do warunków oraz wzajemna ostrożność.