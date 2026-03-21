Piłkarze ręczni Olimpu AZS-u UZ Zielona Góra przegrali po rzutach karnych (2-3) z Zewem Świebodzin w zaległym meczu I ligi. Po 60 minutach rywalizacji był remis 30:30.

Pierwsza połowa do około 15 minuty była bardzo wyrównana i wynik oscylował w okolicach remisu. W drugim kwadransie pierwszej części zaczęła rysować się minimalna przewaga świebodzinian, którzy prowadzili do przerwy 16:14.

W drugiej połowie akademicy dogonili przyjezdnych i wyszli na 2-3 bramkowe prowadzenie. Jeszcze w 52 minucie AZS prowadził 29:26, ale roztrwonił przewagę. Końcówka była nerwowa i ostatecznie świebodzinianie zdołali rzucić na remis, a później byli lepsi w rzutach karnych.

Zew cieszył się w Zielonej Górze z przełamania:

Więcej o tym meczu w poniedziałkowym „Magazynie Sportowym” Radia Zachód (godz. 21-22).