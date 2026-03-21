Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. pokonały u siebie VBW Gdynia 87:75 (18:17, 27:25, 27:20, 15:13) w pierwszym ćwierćfinałowym meczu play off Orlen Basket Ligi Kobiet.

Gorzowski zespół, który wygrał rundę zasadniczą był faworytem tego spotkania, jak również kolejnych. Jakby tego było mało zespół z Trójmiasta przyjechał do Gorzowa Wlkp. w ośmioosobowym składzie, w którym zabrakło Karoliny Ułan.

Mimo wyraźnego osłabienia gdynianki sprawiły miejscowym sporo kłopotów w pierwszych dwóch kwartach. Dopiero w trzeciej, gdy zmęczenie dało znać o sobie przyjezdne oddały pola gorzowskiej drużynie, która wygrała ostatecznie różnicą 12 punktów.

Karolina Maj (VBW Gdynia):

Mimo, że VBW skończyło fazę zasadniczą na ósmym miejscu to ten zespół po raz kolejny pokazał, że nie wolno go lekceważyć, mówili przedstawiciele KSSSE Enei AJP: