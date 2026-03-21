Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra wygrali na wyjeździe z PRES Grupą Deweloperską Toruń 46:44 w drugim w tym roku meczu kontrolnym.

Spotkanie było wyrównane, a zespoły co chwilę wymieniały się prowadzeniem. Gospodarze największą przewagę (32:28) osiągnęli po 10. biegu, po czym Falubaz wygrał dwie kolejne gonitwy i to przed biegami nominowanymi on prowadził 40:38.

Podobnie jak w piątek w Zielonej Górze, skład wyścigu nr 14 był złożony wyłącznie z młodzieżowców – Oskar Hurysz i Damian Ratajczak wygrali go podwójnie i zapewnili Falubazowi zwycięstwo w meczu.

Punkty dla Falubazu: Dominik Kubera 8 (3,2,3,-), Leon Madsen 8 (2,2,2,2), Andrzej Lebiediew 7+1 (0,3,1*,3), Przemysław Pawlicki 6+2 (1,2*,2,1*), Oskar Hurysz 6+2 (1*,0,2*,3), Damian Ratajczak 6 (2,2,0,2*), Mitchell McDiarmid 4 (0,0,0,3,1), Michał Curzytek 1 (1,0).

Punkty dla PRES-u: Robert Lambert 11 (3,3,2,3), Patryk Dudek 9+1 (2,1,1*, 2,3), Mikkel Michelsen 7 (3,1,3,-), Emil Sajfutdinow 7 (1,3,3,-), Norick Bloedorn 4+1 (0,0,1,1,2*), Mikołaj Duchiński 4 (3,1,0,0), Bartosz Derek 2 (0,1,0,1), Nicolai Heiselberg 0 (0,0).