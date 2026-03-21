Kolejnych pięć balonów meteorologicznych z podczepionymi pakunkami, a także same paczki, w których najprawdopodobniej ukryte są papierosy, odnalazła podlaska policja. Prowadzone są czynności; według policjantów do jednego z balonów doczepionych było 3 tys. paczek papierosów bez polskiej akcyzy.

Jak podała w komunikacie podlaska policja, w sobotę (21 marca) służby odnalazły pięć balonów i dziesięć pakunków owiniętych folią.

Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji powiedział PAP, że balony i pakunki zostały odnalezione na terenie powiatów: łomżyńskiego, monieckiego, siemiatyckiego, bielskiego i białostockiego. Podał, że w niektórych miejscach zostały znalezione balony z pakunkami, w innym same pakunki.

Policjanci, a także funkcjonariusze Straży Granicznej od rana prowadzą czynności w tych miejscach.

Karwacki przekazał, że do balonu znalezionego w miejscowości Młynnik (powiat łomżyński) podczepiony był pakunek z 3 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Policja nie wyklucza, że w kolejnych paczkach także będą ukryte papierosy.

Kilka dni wcześniej podlaska policja informowała o odnalezieniu balonu z podczepionym pakunkiem na jednej z posesji w Białymstoku.

Balony z paczkami wypełnionymi papierosami to jeden z nowszych pomysłów przemytników, którzy w ten sposób starają się szmuglować papierosy przez polsko-białoruską granicę.

Policja apeluje, by w przypadku zauważenia podejrzanych pakunków nie zbliżać się do nich i nie dotykać, a zadzwonić na numer alarmowy 112.