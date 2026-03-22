Blisko 3,3 mln zł na dwa działania otrzymają mieszkańcy gmin partnerstwa G7, zrzeszającego gminy powiatu słubickiego i sulęcińskiego. Te projekty to: Mądry Przedszkolak oraz Aktywna przyszłość – integracja i zatrudnienie na obszarze G-7. Lwią część kwoty stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

– W projekcie Mądry Przedszkolak zaplanowano m.in. zajęcia edukacyjne, wyjazdy oraz doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne – mówi Anna Kwiatkowska z urzędu miasta w Słubicach.

Projekt przewiduje także dokształcanie nauczycieli. Realizowany będzie do 2029 roku.