Zbliża się wiosna, a to oznacza intensywne prace porządkowe w Ogrodzie Botanicznym. Obecnie ogrodnicy grabią i kompostują pozostawione po zimie liście oraz zdejmują osłony z roślin. Oko mieszkańców mogą także cieszyć pierwsze kwitnące rośliny, m.in. kalina wonna.
Jak mówi Agnieszka Tokarska-Osyczka, referent w Ogrodzie Botanicznym, intensywne prace trwają już od kilku dni:
– Z tygodnia na tydzień kwitnąć będzie coraz więcej roślin – dodaje Agnieszka Tokarska-Osyczka:
Ogrodnicy zapowiadają, że Ogród Botaniczny najpiękniej będzie wyglądał w okolicach majówki, kiedy będą kwitnąć rododendrony.
Polecamy
Rozpoczął się nabór ofert do projektu „Filmowe Lubuskie”
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zachęca do udziału w nowym projekcie „Filmowe Lubuskie”, promującym województwo poprzez produkcje filmowe prezentujące potencjał turystyczny...Czytaj więcejDetails