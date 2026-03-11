Trwa konkurs na zaprojektowanie logo Rowerowej Zielonej Góry. Swoje propozycje mogą zgłaszać osoby powyżej 13 roku życia. Praca powinna być czytelna i zawierać zarówno motywy kolarskie, jak i nawiązania do tradycji miasta.

Zgłoszenia można wysyłać do 31 marca. Jak mówi Katarzyna Fedro, lokalna koordynatorka Rowerowej Stolicy Polski, zwycięskie logo będzie oficjalnym znakiem promującym mobilność rowerową w mieście:

– Niebawem ruszy rywalizacja o tytuł Rowerowej Stolicy Polski, więc jest to idealny moment na wybór nowego logo – dodaje Katarzyna Fedro:

Szczegółowe wytyczne i regulamin dostępne są na stronie internetowej urzędu miasta >>www.zielona-gora.pl/<<.