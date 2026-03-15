Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli szykuje Kaziuki – jarmark związany z tradycjami wielkanocnymi. Na stoiskach będzie można znaleźć m.in. palmy wielkanocne, pisanki, ozdoby świąteczne, rękodzieło artystyczne oraz wyroby inspirowane kulturą ludową – poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.

Kaziuki to jedno z najbardziej barwnych i rozpoznawalnych wydarzeń jarmarcznych Europy Środkowo-Wschodniej. Ich tradycja wywodzi się z Wilna i związana jest z odpustami ku czci św. Kazimierza – patrona Litwy i Polski.

Od wielu lat Kaziuki otwierają wiosenny sezon plenerowy w muzeum w Ochli, wpisując się w czas przygotowań do Wielkanocy.

Podczas jarmarku swoją ofertę zaprezentują lokalni producenci i rzemieślnicy. Nie zabraknie świeżych warzyw, pieczywa, serów, wędlin oraz domowych przetworów.

W programie Kaziuków są przewidziane także warsztaty tematyczne, m.in. z wykonywania pisanek, oraz animacje i zabawy dla dzieci. Będzie przy tym możliwość zwiedzania ekspozycji muzealnych i wystaw stałych. Kaziuki w skansenie w Ochli odbędą się w niedzielę, 22 marca.

Kaziuk (w języku litewskim – Kaziuko muge) to odbywający się w Wilnie od 1636 r. jarmark odpustowy w dzień świętego Kazimierza. Tamtejszy targ słynął z przedmiotów gospodarstwa domowego, wyrobów drewnianych, ceramicznych, a także tkanych. Przez wieki Kaziuki były nie tylko miejscem handlu, ale także przestrzenią spotkań, wymiany zwyczajów, rzemiosła i lokalnych smaków.