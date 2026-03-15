Siatkarki Osiński Trans AZS UZ wygrały finałowy tirniej III ligi w Zielonej Górze. W meczu o pierwsze miejsce akademiczki pokonały Topmed Empirię Oriona Sulechów 3:0.

Dwa pierwsze sety pod dyktando AZS UZ. Pierwszy wygrany aż do 15, a drugi do 17. Dopiero w trzecim secie sulechowianki poderwały się do walki, ale i tak cały czas na prowadzeniu była ekipa zielonogórska. Skończyło się 25:19, a to oznacza tytuł najlepszej drużyny w województwie zdobyty przez AZS UZ. Zarówno zwycięzca turnieju w Zielonej Górze jak i drugi zespół zagrają w turniejach barażowych o wejście do II ligi:

Rozczarowania po finałowym meczu nie kryła kapitan sulechowskiego zespołu:

W meczu o trzecie miejsce w turnieju w Zielonej Górze, UKS Ares Nowa Sól pokonał SPS Zbąszynek 3;1. Więcej o finałowym turnieju siatkarek w jutrzejszym Magazynie Sportowym Radia Zachód.