Piłkarze Lechii Zielona Góra bezbramkowo zremisowali u siebie z Zagłębiem II Lubin w ramach 22. kolejki III ligi, grupy III.

Zielonogórzanie odważnie weszli w mecz – w pierwszych minutach potrafili zaatakować, aktywny był zwłaszcza na lewym skrzydle Michał Szmigiel. Po chwili jednak do głosu doszedł przeciwnik, który miał wtedy kilka groźnych okazji, ale kluczowa dla losów spotkania była kontra z 28 minuty. Wówczas wychodzącego na czystą pozycję zawodnika Zagłębia tuż przed polem karnym sfaulował Bartosz Rutkowski, za co arbiter ukarał go czerwoną kartką.

Osłabiona Lechia dowiozła bezbramkowy remis do końca pierwszej połowy. W drugiej potrafiła nawet postraszyć rywala, jak chociażby w 66 minucie, gdy świetną akcję środkiem pola przeprowadził Dominik Więcek, zgrał na prawą stronę do nabiegającego Pawła Flisa, ale ten niecelnie strzelił na dalszy słupek.

Takie akcje jak ta powyższa były jednak tylko wyjątkami. Przez większość drugiej połowy Lechiści grali bardzo niedokładnie i szybko tracili piłkę. Na ich szczęście Zagłębie kompletnie nie potrafiło tego wykorzystać – przez dużo czasu grało w poprzek boiska, a co groźniejsze jego ataki skutecznie zatrzymywała obrona Lechii oraz nieomylny między słupkami Jakub Bursztyn.

