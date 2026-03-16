Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy w Żaganiu wraz z regionalistami zapraszają na wernisaż wystawy ukazującej miasto na przestrzeni lat. Czwartkowe wydarzenie pod nazwą „By czas nie zatarł. Historie niewypowiedziane” poświęcone jest 80. rocznicy osadnictwa w Żaganiu i powiecie żagańskim po 1945 roku.

Ekspozycję przygotowano we współpracy z regionalistami Janem Mazurem i Mirosławem Kasztelem. – Zachęcamy do obejrzenia wystawy mieszkańców Żagania. To ciekawa podróż w czasie ukazująca powojenne czasy i życie w mieście – mówi dyrektorka książnicy Magdalena Śliwak:

Początek eventu godzina 17.00 w holu przed biblioteką.