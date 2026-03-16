Rozpoczęły się prace budowlane przy realizacji drugiego etapu przebudowy ulicy Witosa w Słubicach. Inwestycja jest kontynuacją pierwszego etapu modernizacji tej drogi, który został zakończony w grudniu 2024 roku.

– Obecnie wykonawca koncentruje się na przebudowie przepustu na rowie melioracyjnym – informuje Dariusz Śmielewicz z urzędu miejskiego w Słubicach.

Wartość inwestycji wynosi 5,6 mln złotych, w tym prawie 2 mln to dofinansowanie. Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2026 roku.