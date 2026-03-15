Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól wygrali przed własną publicznością z KPS-em Siedlce 3:1 w zaległym meczu PLS 1. ligi.

Pierwszego seta nowosolanie przegrali 20:25. Przegrywając już 13:18, potem zbliżyli się na 19:22, jednak ostatecznie nie zdołali dogonić rywali.

Druga partia była dość wyrównana. Początek na remis, potem nowosolanie wyszli na 12:9, następnie było 15:15, 20:20, ale końcówka należała do miejscowych.

Trzeci set był wyrównany do stanu po 12. Później Astra odskoczyła nawet na 19:14 i nie oddała już przewagi, mimo, że stopniała ona do stanu 22:20. Skończyło się 25:21.

Ostatnia partia tylko z początku wyrównana, potem nowosolanie zbudowali solidną przewagę i byli lepsi wyraźnie – 25:17.

Tym zwycięstwem Astra zapewniła sobie utrzymanie w I lidze. Kapitan nowosolskiej drużyny zapowiadał dalszą walkę o play off (aktualnie to 3 punkty straty do czołowej ósemki).

KPS zajmuje aktualnie 8. miejsce w tabeli i walczy o udział w play off.

Czy nowosolska drużyna w kolejnym sezonie nadal będzie występować na poziomie PLS 1. ligi? Rozmowa z prezesem Astry, Grzegorzem Boruszewskim na temat przyszłości klubu w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód (w godz. 21-22).