Szkoła podstawowa im. Kresowian w Czarnowie, w gminie Górzyca, została w plebiscycie edukacyjnym uznana Szkołą Roku w województwie lubuskim. Plebiscyt organizowany jest przez Gazetę Lubuską.

– Choć w pewnym sensie taki ranking to zabawa, warto jednak cieszyć się, że ktoś zauważył efekty pracy nauczycieli i uczniów ze szkoły w Czarnowie – mówi Tomasz Stupienko, wójt gminy Górzyca.

Dodajmy, że jedna z nauczycielek Szkoły podstawowej im. Kresowian w Czarnowie została uhonorowana tytułem Nauczyciela Roku.