Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zachęca do udziału w nowym projekcie „Filmowe Lubuskie”, promującym województwo poprzez produkcje filmowe prezentujące potencjał turystyczny regionu. Łączna pula środków na ten cel to 250 tys. zł brutto – poinformował urząd marszałkowski w Zielonej Górze.

Wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga przekazał, że w ramach projektu dofinansowanie ma wynieść 100 tys. zł brutto w przypadku produkcji pełnometrażowej, a 50 tys. zł dla produkcji krótkometrażowej. Mogą to być produkcje fabularne, dokumentalne i animowane, a także seriale telewizyjne i dedykowane platformom streamingowym.

Realizacja musi obejmować m.in. wykonanie części zdjęć na terenie woj. lubuskiego oraz pokazanie produktu turystycznego. Wśród obiektów i miejsc, które mogą zainteresować filmowców, wymieniono m.in. lubuskie zabytki, jeziora, muzea, Geopark „Łuk Mużakowa” czy pola golfowe.

Film powinien w sposób czytelny identyfikować lokalizację – poprzez prezentację charakterystycznych miejsc, krajobrazów, wydarzeń lub produktów regionalnych oraz zawierać logotyp „Lubuskie Warte Zachodu”, m.in. w czołówce lub napisach końcowych.

Ponadto realizator produkcji filmowej ma zobowiązać się do przeprowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych wraz z oznaczeniem oficjalnych kanałów Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.

W ofercie należy uwzględnić dorobek reżysera i producenta, zakładaną obsadę aktorską i techniczną, liczbę dni zdjęciowych w woj. lubuskim oraz proponowane świadczenia promocyjne na rzecz województwa. Należy do niej dołączyć scenariusz lub opis fabuły.

Oferty powinny uwzględniać realizację produkcji w tym roku. Można je składać do 12 kwietnia br. w formie cyfrowej na adres mailowy Departamentu Promocji Turystyki i Sportu urzędu marszałkowskiego: sekretariat.dpt@lubuskie.pl