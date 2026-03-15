Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zachęca do udziału w nowym projekcie „Filmowe Lubuskie”, promującym województwo poprzez produkcje filmowe prezentujące potencjał turystyczny regionu. Łączna pula środków na ten cel to 250 tys. zł brutto – poinformował urząd marszałkowski w Zielonej Górze.
Wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga przekazał, że w ramach projektu dofinansowanie ma wynieść 100 tys. zł brutto w przypadku produkcji pełnometrażowej, a 50 tys. zł dla produkcji krótkometrażowej. Mogą to być produkcje fabularne, dokumentalne i animowane, a także seriale telewizyjne i dedykowane platformom streamingowym.
Realizacja musi obejmować m.in. wykonanie części zdjęć na terenie woj. lubuskiego oraz pokazanie produktu turystycznego. Wśród obiektów i miejsc, które mogą zainteresować filmowców, wymieniono m.in. lubuskie zabytki, jeziora, muzea, Geopark „Łuk Mużakowa” czy pola golfowe.
Film powinien w sposób czytelny identyfikować lokalizację – poprzez prezentację charakterystycznych miejsc, krajobrazów, wydarzeń lub produktów regionalnych oraz zawierać logotyp „Lubuskie Warte Zachodu”, m.in. w czołówce lub napisach końcowych.
Ponadto realizator produkcji filmowej ma zobowiązać się do przeprowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych wraz z oznaczeniem oficjalnych kanałów Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.
W ofercie należy uwzględnić dorobek reżysera i producenta, zakładaną obsadę aktorską i techniczną, liczbę dni zdjęciowych w woj. lubuskim oraz proponowane świadczenia promocyjne na rzecz województwa. Należy do niej dołączyć scenariusz lub opis fabuły.
Oferty powinny uwzględniać realizację produkcji w tym roku. Można je składać do 12 kwietnia br. w formie cyfrowej na adres mailowy Departamentu Promocji Turystyki i Sportu urzędu marszałkowskiego: sekretariat.dpt@lubuskie.pl
Czytaj także:
300 tys. zł w Lubuskim Funduszu Filmowym
Województwo lubuskie stawia na promocję poprzez produkcje filmowe. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicemarszałek ogłosił powstanie Lubuskiego Funduszu Filmowego. Zarząd przeznaczył na niego 300 tys. złotych, które będą przeznaczone na...Czytaj więcejDetails