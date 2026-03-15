Dwie osoby zginęły, a trzy trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w niedzielę (15 marca) na drodze wojewódzkiej nr 119, na wysokości wsi Marwice nieopodal Gorzowa Wlkp. Doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek i auta osobowego – poinformowała asp. Agnieszka Wiśniewska z KMP w Gorzowie Wlkp.

W wypadku zginął mężczyzna kierujący osobowym fordem i jedna z jego pasażerek. Druga została ranna. Oprócz niej, do szpitala pogotowie zabrało obu kierowców ciężarówek. Na miejscu trwa ustalanie okoliczności tragedii

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około godz. 19. Droga jest całkowicie zablokowana. Miejsce wypadku można objechać m.in. biegnącą równolegle do DW119 drogą ekspresową S3 – jej odcinkiem między węzłami Gorzów Północ i Myślibórz.