W Żarach zakończono budowę Centrum Sportów Leśna. Inwestycja jest już odebrana. Jej koszt to prawie 8,5 miliona złotych. Miasto otrzymało na realizację prac ponad 7 milionów złotych dofinansowania.

Obiekt powstał przy stadionie Syrena. – Cieszy nas bardzo zakończenie tego ważnego zadania. Powstało nowoczesne centrum treningowe, gdzie będą mogli doskonalić się sportowcy. Jest przestrzeń z matą do treningów, pomieszczenia socjalne, a także siłownia i sauna – mówi burmistrz Edyta Gajda:

W ramach robót przy budynku powstał także zbiornik retencyjny i utwardzone miejsca parkingowe.