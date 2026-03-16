Klub 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej zaprasza na spotkanie w ramach sekcji Miłośników Regionu. Jutrzejsze wydarzenie związane będzie z historią i współczesnością kobiet w mundurach. Wstęp jest wolny.

Sekcja działająca w placówce cyklicznie przygotowuje prelekcje historyczne i spotkania z ciekawymi ludźmi. – Zachęcamy do wzięcia udziału w jutrzejszych rozmowach. Będzie to sposobność, aby poznać ciekawe historie kobiet, które walczyły o wolność naszego kraju. Nie zabraknie także współczesnych żołnierzy – mówi kierowniczka klubu Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

Początek spotkania godzina 17.00.