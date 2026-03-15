Reprezentanci dwunastu klubów wzięli udział w rozgrywanych w Gorzowie mistrzostwach województwa lubuskiego w boksie.

Najlepsi na swoim terenie byli reprezentanci miejscowego BKS Orkan, którzy zgarnęli 9 tytułów mistrzowskich a Aleks Kramarz otrzymał tytuł najlepszego zawodnika całych mistrzostw: