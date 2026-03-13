Dożywocie dla Mateusza H. skazanego za zabicie ojca. Obrona będzie wnosić o apelację.

Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Gorzowie zapadł wyrok w sprawie gorzowianina Mateusza H., który w październiku 2023 roku zabił swojego ojca zadając mu ponad 20 ciosów nożem kuchennym. Mężczyzna usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. To więcej niż wnosiła prokuratura, która ubiegała się o 30 lat więzienia – mówi Andrzej Bogacz, prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie.

Wyrok jest nieprawomocny, a obrona zapowiada apelację. Głównym argumentem podnoszonym przez adwokata były problemy zdrowotne natury psychicznej – mówi adwokat Jędrzej Łagoda.

Po mowach końcowych skazany przyznał, że żałuje tego co zrobił.