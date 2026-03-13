W sobotę (14 marca) w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie – otwarte warsztaty. Spotkanie zatytułowane „Od wraku do sprawnej maszyny” pokaże uczestnikom projektowanie 3D wykorzystywane w wykonywaniu elementów albo replik zabytkowych pojazdów.

O swoich doświadczeniach opowie Dariusz Karczmarz, muzealny wolontariusz, który współpracuje z drzonowskim muzeum oraz Pracownią Renowacji Zabytków Techniki Militarnej z Wolsztyna. Spotkanie z cyklu „Muzealnej Akademii Wiedzy” rozpocznie się o 10.00. Wstęp jest wolny.