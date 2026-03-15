Prelekcje na temat profilaktyki chorób nefrologicznych, możliwość wykonania podstawowych badań i zajęcia fitness – w Zielonej Górze odbyły się dzisiaj warsztaty z okazji Światowego Dnia Nerek. Mieszkańcy mieli także okazję nauczyć się samobadania piersi oraz porozmawiać ze specjalistami i psychoterapeutą.

W spotkaniu wzięli udział studenci, lekarze oraz pacjenci, zmagający się ze schorzeniami nefrologicznymi:

Szacuje się, że w Polsce na przewlekłą chorobę nerek choruje ponad 4 miliony osób. Dlatego tak ważne jest dbanie o regularne nawodnienie i dobre nawyki – mówi dr Samanta Mikoda – Gos, rezydentka nefrologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze:

Jak mówi Yahor Tsiareshchank, lekarz rezydent, podstawowe badania profilaktyczne powinno się wykonywać co najmniej raz w roku:

W ramach obchodów Światowego Dnia Nerki odbył się także Lubuski Zjazd Osób po Przeszczepie, o czym mówi prof. Bogumiła Burda, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka”:

Wydarzenie odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego.