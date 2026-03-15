Młodzi wokaliści z Zielonej Góry mogą spróbować swoich sił na scenie. Trwają zgłoszenia do Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki. Mogą wziąć w nim udział osoby w wieku od 7 do 21 lat.
Jak podkreśla Krzysztof Mroziński z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, w festiwalu może wystartować każdy młody miłośnik śpiewania:
Aby wystąpić na scenie, uczestnicy muszą przygotować jedną piosenkę w języku polskim. Organizatorzy zwracają uwagę, że ważny jest przede wszystkim dobór odpowiedniego utworu:
Laureaci miejskiego finału będą reprezentować Zieloną Górę w półfinałach wojewódzkich Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca.
Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej: >>www.zok.com.pl<<.
