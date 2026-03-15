Z frużeliną, na bazie mleka kokosowego lub z dodatkiem miodu – to tylko kilka sposobów podawania matchy. W niedzielę (15 marca) odbył się w hali CRS festiwal, który przyciągnął setki wielbicieli tego napoju herbacianego. Na Zielonogórzan czekało kilkunastu wystawców, którzy przyjechali m.in. z Łodzi i Krakowa.
Matcha to napój coraz bardziej popularny. O tym, jak smakuje oraz jak się go przygotowuje, mówią uczestnicy festiwalu oraz Dominik, właściciel kawiarni:
Dodajmy, że matcha wywodzi się z Chin i została spopularyzowana w VIII wieku.
