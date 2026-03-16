W końcową fazę wchodzi remont kościoła pod wezwaniem Matki Łaski Bożej w Górzycy. To jedna z najstarszych świątyń w diecezji, ściśle związana z nieistniejącą już diecezją lubuską.

– W tym roku przypada wiele rocznic związanych z diecezją lubuską i naszą świątynią, dlatego bardzo zależy nam na sprawnym remoncie kościoła, który nosi miano kolegiaty biskupiej – mówi Tomasz Stupienko, wójt gminy Górzyca.

W sierpniu planowane są w górzyckiej kolegiacie duże uroczystości diecezjalne. Do tego czasu kościół będzie już po remoncie.