Piłkarze Zorzy Ochla wygrali na własnym boisku z Koroną Kożuchów 1:0 w meczu na szczycie zielonogórskiej klasy okręgowej.

Miejscowi, będący na trzecim miejscu w tabeli dość szybko otworzyli wynik tego spotkania. W 9 min w polu karnym Korony został faulowany jeden z graczy Zorzy i sędzia podyktował rzut kary. Do „jedenastki” podszedł doświadczony Bartosz Olejniczak, który pewnie uderzył i było 1:0. Następnie dwie okazje dla zielonogórzan zmarnował Maciej Żukowski. Z kolei 24 min strzał Bartosza Skiby z Korony obronił Wojciech Fabisiak. Do przerwy było zatem 1:0 dla Zorzy.

W drugiej części obie ekipy miały swoje sytuacje, ale wynik nie uległ zmianie. W 80 min po wrzutce z prawej strony będący w polu karnym Paweł Dzikowicz z Zorzy składając się do strzału nie trafił w piłkę. Chwilę później świetną okazję miał jego klubowy kolega Adrian Michalak. W 87 min natomiast tuż ponad poprzeczką uderzył Dawid Cieśla z Korony.

Z pokonania lidera bardzo cieszył się kapitan Zorzy:

Z kolei przedstawiciele Korony mieli spore zastrzeżenia do pracy sędziego:

Więcej pomeczowych rozmów w niedzielnym programie „Muzyka i Sport” na antenie Radia Zachód (w godz. 19-21).