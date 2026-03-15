Rusza akcja „Dobro z Natury”, organizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Inicjatywa polega na wykorzystaniu pociętych części świątecznych choinek jako materiału artystycznego. Każdy Zielonogórzanin może otrzymać kawałek drewna, na którym namaluje bądź wyrzeźbi wybrany wzór.

Do dyspozycji artystów Lasy Państwowe przygotowały ponad 50 obrobionych kawałków drewna, o czym mówi Urszula Kaczała, jedna z koordynatorek akcji:

– Stworzone rękodzieło zostanie przekazane na licytacje charytatywne – dodaje Urszula Kaczała:

Zgłoszenia do wzięcia udziału w akcji można wysyłać do 25 marca. Dane kontaktowe i regulamin dostępne są na stronie internetowej RDLP >>zielonagora.lasy.gov.pl/<<.