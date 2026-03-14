Baklawy, sushi i zupa wietnamska – między innymi takie potrawy można skosztować podczas Festiwalu Azjatyckiego, który trwa w hali CRS. Na Zielonogórzan czeka kilkadziesiąt stoisk, na których można znaleźć nie tylko tradycyjne wschodnie jedzenie, ale także ozdoby i książki.

Festiwal Azjatycki jest otwarty dla mieszkańców przez cały weekend i wstęp na niego jest bezpłatny:

Tradycyjne azjatyckie jedzenie charakteryzuje się dużą różnorodnością i mieszanką smaków, jednak w głównej mierze opiera się na ryżu. Mówi Artur Hovsepyan, kucharz pochodzący z Japonii:

Dzisiaj (w sobotę) Festiwal Azjatycki będzie otwarty do godz. 20:00, natomiast jutro (w niedzielę) w godzinach od 12:00 do 18:00.