Jak prawidłowo składać reklamację oraz w jaki sposób obronić się przed internetowymi oszustwami – między innymi na te pytania w najbliższy poniedziałek (16 marca) odpowiedzą przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Wszystko to w trakcie spotkania z okazji Światowego Dnia Konsumenta.

– Chcemy wyjaśnić wiele ważnych zagadnień – mówi Wioleta Skałecka, starszy specjalista ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze:

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odbędzie się w poniedziałek, 16 marca w galerii przy ul. Wrocławskiej. Specjaliści będą dostępni w godzinach od 13.00 do 17.00.

Równolegle podobne konsultacje będą prowadzone w Gorzowie Wielkopolskim.