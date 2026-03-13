Jak prawidłowo składać reklamację oraz w jaki sposób obronić się przed internetowymi oszustwami – między innymi na te pytania w najbliższy poniedziałek (16 marca) odpowiedzą przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
Wszystko to w trakcie spotkania z okazji Światowego Dnia Konsumenta.
– Chcemy wyjaśnić wiele ważnych zagadnień – mówi Wioleta Skałecka, starszy specjalista ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze:
Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odbędzie się w poniedziałek, 16 marca w galerii przy ul. Wrocławskiej. Specjaliści będą dostępni w godzinach od 13.00 do 17.00.
Równolegle podobne konsultacje będą prowadzone w Gorzowie Wielkopolskim.
Polecamy
UOKiK: nie ma podstaw do interwencji w związku ze wzrostami cen paliw
Nie ma obecnie podstaw do interwencji w związku ze wzrostami cen paliw - ocenia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak...Czytaj więcejDetails