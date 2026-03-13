Rozpoczęła się termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola numer 10 Bajka w Żarach. To jedna z dwóch placówek, które obejmuje inwestycja. Prace dotyczą także przedszkola przy ulicy Szymanowskiego. Łączny koszt zadania to ponad 3 miliony złotych.

Projekt jest dofinansowany z pieniędzy unijnych. – Bardzo nas cieszy, że udało się rozpocząć tak oczekiwane prace. Obiekt będzie prezentował się okazale i zmniejszą się także koszta jego utrzymania. Przede wszystkim jednak poprawimy komfort pracy personelu i pobyt dzieci – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Dodajmy, że roboty wykonuje firma ze Szprotawy.