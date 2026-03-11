Od kilku dni do gorzowskiego szpitala trafia super nowoczesny sprzęt. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o nowej gammakamerze, dziś mogliśmy zobaczyć bardzo czuły i szybki tomograf.

To pierwsza taka maszyna w województwie i druga w kraju. Będzie wykorzystywana głównie w diagnozowaniu pacjentów onkologicznych i kardiologicznych, ale także tych, którzy będą trafiać do lecznicy po wypadkach. Mówi rzecznik prasowy lecznicy Paweł Trzciński:

– Z uwagi na kilkusekundowy czas trwania badania, nasz tomograf będzie mógł diagnozować tak zwanych pacjentów niewspółpracujących – mówi Dominik Rafalski kierownik elektroradiologów w gorzowskim szpitalu:

– Pacjentów wymagających superszybkich badań na SOR-e nie brakuje – mówi Wojciech Brandt, ratownik medyczny, pracownik SOR-u:

Nowy tomograf ma ruszyć w połowie kwietnia. Pieniądze na zakup sprzętu, szpital pozyskał z KPO.