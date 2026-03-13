Zielonogórska administracja skarbowa uruchamia następne szkolenia dla przedsiębiorców. Od 1 kwietnia 2026 kolejna grupa będzie miała obowiązek wystawiania i przechowywania faktur w systemie KSeF.

– Dlatego uruchomiliśmy kolejne kursy, tym razem dla konkretnych branż – mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

Przedsiębiorcy mogą korzystać z kursów internetowych oraz stacjonarnych:

Niezależnie od szkoleń branżowych, wciąż trwa cykl bezpłatnych spotkań informacyjno-szkoleniowych „Środy z KSeF”, które będą realizowane do 29 kwietnia.