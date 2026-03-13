Zielonogórska administracja skarbowa uruchamia następne szkolenia dla przedsiębiorców. Od 1 kwietnia 2026 kolejna grupa będzie miała obowiązek wystawiania i przechowywania faktur w systemie KSeF.
– Dlatego uruchomiliśmy kolejne kursy, tym razem dla konkretnych branż – mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:
Przedsiębiorcy mogą korzystać z kursów internetowych oraz stacjonarnych:
Niezależnie od szkoleń branżowych, wciąż trwa cykl bezpłatnych spotkań informacyjno-szkoleniowych „Środy z KSeF”, które będą realizowane do 29 kwietnia.
Polecamy
Praca dla 450 osób w nowej firmie w Żaganiu
Przy żagańskiej strefie przemysłowej otwarta została fabryka produkująca części do samochodów. Pracę znajdzie tu ponad 450 osób. Hiszpański pracodawca zatrudnił...Czytaj więcejDetails