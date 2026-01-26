Prawie 80 milionów złotych kary na PKO Bank Polski. Taką decyzję wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny powiedział, że bank stosował w umowach zapisy, które pozwalały mu jednostronnie zmieniać oprocentowanie kredytu konsumenckiego:

UOKiK stwierdził, że w umowach z klientami bank zawierał klauzule, które wcześniej zostały uznane przez sąd za niedozwolone. Takie zapisy nie są dla klienta wiążące i należy traktować je tak, jakby w ogóle nie zostały zawarte w umowach.