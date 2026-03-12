Województwo lubuskie stawia na promocję poprzez produkcje filmowe. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicemarszałek ogłosił powstanie Lubuskiego Funduszu Filmowego. Zarząd przeznaczył na niego 300 tys. złotych, które będą przeznaczone na dofinansowanie m.in. filmów pełnometrażowych i seriali, których akcja będzie się działa w naszym regionie.

Swoje projekty mogą zgłaszać zarówno profesjonalni twórcy, jak i grupy amatorskie, o czym mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego:

W naszym regionie jest wiele urokliwych miejsc, idealnych do produkcji filmowych – dodaje Grzegorz Potęga:

Zdaniem Grzegorza Łoszewskiego, prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, jest wiele miast w Polsce, które stały się ośrodkami turystycznymi dzięki serialom. Jednym z przykładów jest Sandomierz:

– Ludzie z wielką chęcią podróżują w poszukiwaniu miejsc, w których działa się akcja ich ulubionych produkcji – twierdzi aktor Adam Woronowicz:

Jak podkreśla Jakub Radej, reżyser filmowy, młodych twórców jest coraz więcej:

O szczegółach Lubuskiego Funduszu Filmowego mówi Konrad Paszkowski, zastępca dyrektora departamentu promocji, turystyki i sportu UMWL:

Dodajmy, że na terenie województwa lubuskiego powstało kilka produkcji pełnometrażowych, m.in. film „Chopin, Chopin!”, który nakręcono w Żaganiu.