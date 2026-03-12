Grzegorz Warecki z Flesza Świdnica zajął drugie miejsce w turnieju szermierczym XXXIV Muszkieter Trophy w Gliwicach.

Turniej Szermierczy „Muszkieter Trophy” w szpadzie dziewcząt i chłopców od wielu lat należy do największych zawodów szermierczych dla dzieci i młodzieży w Polsce. 14-letni Grzegorz Warecki w kategorii młodzików wywalczył drugie miejsce. Finałowa walka była niezwykle emocjonująca – o zwycięstwie zadecydowało zaledwie jedno trafienie. A tak o swojej drodze do finału mówi szpadzista Flesza: