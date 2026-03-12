Kolejny przypadek ataku pacjenta na personel gorzowskiego szpitala. Tym razem zaatakowana została pracownica elektroradiologii, która odmówiła pacjentowi wykonania rezonansu z uwagi na metalowe części w organizmie mężczyzny.

– Na miejsce wezwana została policja – mówi rzecznik prasowy lecznicy Paweł Trzciński:

Niestety, nie był to pierwszy taki atak na personel gorzowskiej lecznicy. Każde tego typu zdarzenie traktowane jest bardzo poważnie. W wyniku zmiany prawa, pracownicy medyczni są funkcjonariuszami publicznymi, a atakowanie ich grozi wyższymi karami.