Trzy koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów wystąpiły przeciwko sobie we wczorajszym meczu eliminacji Mistrzostw Europy Polska – Słowacja, wygranym przez Polki 63:55.

W ekipie biało-czerwonych ponad 20 minut na boisku spędziła Klaudia Gertchen która rzuciła 6 pkt, a prawie 15 minut Weronika Telenga która zanotowała 8 pkt i 6 zbiórek. Z kolei dla reprezentacji Słowacji 6 pkt i 3 zbiórki zapisała na swoim koncie Rebeka Mikulasikova, która grała dokładnie 20 min i 1 sekundę.



Selekcjoner polskiej kadry Karol Kowalewski nie mógł skorzystać z trzeciej z powołanych gorzowianek, Magdaleny Szymkiewicz, która nie wystąpiła z powodu drobnych problemów z plecami. Nie powinny jednak przeszkodzić one w występie 24-latki w play-offach. Dodajmy, że inna z kontuzjowanych zawodniczek KSSSE Enei AJP Charisma Osborne, korzystając z przerwy reprezentacyjnej udała się do USA, gdzie tam kontynuuje rehabilitację kolana i również walczy o to, żeby być gotową na pierwsze mecze ćwierćfinału play-off przeciwko VBW Gdynia.