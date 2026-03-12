Gmina Trzebiel wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze planują połączenie sił i remont drogi numer 294 biegnącej przez miejscowość. Odcinek ulicy Tuplickiej to około 800 metrów nawierzchni.

Samorząd chce dołożyć pieniądze do inwestycji. – Zależy nam bardzo na wyremontowaniu tej arterii. Wzdłuż drogi znajduje się szkoła, przedszkole i market wielkopowierzchniowy. Poza tym prowadzi ona w kierunku Tuplic. Mieszkańcy od dawna czekają na poprawę warunków jazdy – mówi wójt Tomasz Sokołowski:

Dodajmy, że samorząd planuje udział w kosztach robót do 50 procent wartości zadania.