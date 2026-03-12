W piątek piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów w meczu otwierającym 20. kolejkę Ligi Centralnej rozegrają najciekawiej zapowiadające się spotkanie w tej serii.

Zajmujący 3. miejsce gorzowianie jadą do Szczecina, gdzie czeka ich starcie z wiceliderem, tamtejszą Sandra Spa Pogonią, której ustępują tylko gorszym bilansem bramkowym. Trener Stali Michał Nieradko wie, że to najważniejszy od dłuższego czasu mecz dla jego drużyny:

Początek meczu w hali przy Twardowskiego w Szczecinie w piątek o 17:00. Meldunki z tego spotkania na antenie Radia Gorzów na 95,6 FM i radiogorzow.pl/player.