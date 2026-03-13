Park Narodowy Ujście Warty zajmuje się nie tylko ochroną przyrody, ale także jej popularyzacją. Jedną z form są Wieczorne Spotkania w Ornitovie, czyli cykl wykładów, przybliżających życie zwierząt na rozlewiskach Warty.

– Wykłady towarzyszyły nam cały zimowy sezon, a wkrótce wrócimy do plenerowego poznawania przyrody. Nim to nastąpi w sobotę zapraszamy na ostatni wykład. Będzie o wilkach – mówi Hanna Mierzwa z Parku Narodowego Ujście Warty.

Sobotni wykład odbędzie się w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku. Początek o 16.00.