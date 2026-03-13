W krytej pływalni kompleksu sportowego Arena w Żaganiu jutrzejszego popołudnia wielkie pływanie. Miasto włącza się w coroczną Otyliadę. Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki startuje o godzinie 18.00.

Tegoroczne pływackie święto odbędzie się w 61 miejscowościach całego kraju. – Mamy już zapisanych zawodników, ale czekamy na kibiców, którzy dopingować będą pokonujących dystanse w wodzie – mówi prezes spółki Arena Łukasz Kudła:

Dodajmy, że w zeszłym roku najdłuższa przepłynięta odległość w Żaganiu to ponad 32 kilometry.