Siatkarki Osiński Trans AZS UZ pokonały Ares Nowa Sól 3:0 w drugim meczu play off w lubuskiej III lidze.

Pierwsze spotkanie w Nowej Soli także zakończyło się wygraną AZS UZ 3:0, a to oznaczało, że aby awansować do niedzielnego finału III ligi zespół zielonogórski musiał wygrać dwa sety w rewanżu. Skoncentrowane akademiczki w pierwszym secie pokonały rywalki do 17, a w drugim do 19 i tym samym zapewniły sobie awans do finału i grę o tytuł mistrzyń województwa. W trzecim secie szkoleniowiec AZS UZ wpuścił na boisko zawodniczki drugiej szóstki, które wygrały seta do 15:

Szkoleniowiec nowosolskiego zespołu przyznał, że jego zespół miał niewiele argumentów w spotkaniu w Zielonej Górze:

W niedzielnym finale w Zielonej Górze w meczu o trzecie miejsce Ares zagra z SPS Zbąszynek, a w spotkaniu o tytuł mistrzyń województwa AZS UZ zmierzy się z Topmed Empirią Orionem Sulechów.