Gubin ponownie stanie się w sobotę miejscem spotkania poezji, muzyki i wrażliwości. Przed nami 15. jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Festiwalu „Poetyckie Rubieże”. To wydarzenie, które od lat buduje mosty między słowem, a dźwiękiem, artystami i publicznością, tradycją i współczesnością.

– Festiwal „Poetyckie Rubieże” od samego początku tworzony jest z myślą o artystach i publiczności poszukujących czegoś więcej niż tylko muzyki – mówi Waldemar Pawlikowski, jeden z twórców festiwalu.

Gwiazdą wieczoru będzie legendarna Wolna Grupa Bukowina, ikona polskiej piosenki poetyckiej i turystycznej, zespół, który od ponad pięciu dekad porusza serca kolejnych pokoleń słuchaczy.

XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Poetyckie Rubieże” w sobotę, od godziny 18.00, na scenie Gubińskiego Domu Kultury.