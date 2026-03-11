Trwa śledztwo po tragicznym wypadku balonu w centrum Zielonej Góry. Śledczy przesłuchali już dwie pasażerki, które leciały w koszu razem z instruktorką Jagodą Gancarek.

Balon zahaczył o kamienicę przy ulicy Krzywoustego. Wtedy z kosza wypadła 28-letnia instruktorka, która spadła na dach jednego z pobliskich obiektów. Dwie pozostałe pasażerki doleciały uszkodzonym balonem w rejon ulicy Chrobrego.

Czynności procesowe prowadzone są z udziałem prokuratora oraz ekspertów z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jak podkreśla rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze podinsp. Małgorzata Stanisławska, już od pierwszych chwil po zgłoszeniu – działania policji koncentrowały się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zebraniu najważniejszych informacji:

Policja gromadzi teraz materiał dowodowy dla prokuratury i komisji. Funkcjonariusze przesłuchali kobiety, które przeżyły lot, a także świadków zdarzenia. Zabezpieczono również nagrania dokumentujące lot balonu nad Zieloną Górą i moment uderzenia w budynek:

