Indie, jakich nie znamy będą tematem kolejnego spotkania podróżniczego w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. W sobotę, 14 marca 2026, w Centrum Przyrodniczym o podróżach w ten rejon świata opowie Tomasz Zygmuntowicz.

– Bezpłatne wejściówki na spotkania z podróżnikami rozchodzą się błyskawicznie, dlatego warto planować już kolejne spotkania – mówi kierownik Centrum Przyrodniczego dr Krystyna Walińska:

Spotkania realizowane są w ramach cyklu „Duże podróże za pieniądze (nie)duże”. Sobotnie, zatytułowane „Indie w wielu odsłonach – od New Delhi do Mumbaju”, rozpocznie się o godzinie 16.00.