Przy żagańskiej strefie przemysłowej otwarta została fabryka produkująca części do samochodów. Pracę znajdzie tu ponad 450 osób. Hiszpański pracodawca zatrudnił już 70 osób. Za chwilę uruchomi kolejny nabór.

W nowym zakładzie branży automotiv produkowane będą między innymi drzwi do samochodów różnych marek oraz deski rozdzielcze. – Nieprzypadkowo wybraliśmy to miasto. Jest położone w dobrej lokalizacji. Poza tym mamy już wypracowane świetne relacje z władzami Żagania – mówi przedstawiciel zarządu firmy Vincent Cheron:

– To kolejny duży przedsiębiorca dający zatrudnienie w regionie. Co ważne, jest to branża, której w mieście nie było – podkreśla burmistrz Sławomir Kowal:

– To ogromna inwestycja. Polski rząd dofinansował firmę kwotą trzydziestu siedmiu milionów złotych – zaznacza Paweł Pudłowski wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu:

– Celowałem w coś, co będzie zachęcać mnie do rozwoju. Tutaj dostałem nawet więcej – podkreśla inżynier Bartłomiej Zemsta, który za pracą przyjechał z województwa dolnośląskiego:

Dodajmy, że koszt budowy fabryki z całą infrastrukturą to około 300 milionów złotych.