Dostęp do ropy naftowej w centrum wojny na Bliskim Wschodzie. Częściowo zaminowana została Cieśnina Ormuz. Iran atakuje tankowce znajdujące się w zasięgu rakiet i dronów tego kraju.

W ciągu minionej doby Iran zaatakował co najmniej sześć statków. Na irackich wodach irańskie drony morskie uderzyły w dwa tankowce. Zginęła co najmniej jedna osoba.

Wczoraj irańskie rakiety uszkodziły cztery jednostki w rejonie Cieśniny Ormuz. Żegluga w Zatoce Perskiej i wzdłuż wąskiej Cieśniny Ormuz, która transportuje około jednej piątej światowych zasobów ropy naftowej, została niemal całkowicie wstrzymana.

Indyjskie władze poinformowały, że Teheran zgodził się na przejście przez ten szlak statków zmierzających do Indii. Irańskie władze dementują jednak te doniesienia.

Rosnące ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Rozpoczęła się reglamentacja zapasów. Władze Australii poinformowały, że mają zapasy na najbliższe dwa miesiące. Obniżona jednak zostanie jakość paliwa.

Z powodu nagłego wzrostu cen wiele linii lotniczych zapowiada podniesienie cen biletów. Od tego tygodnia wzrosną ceny m.in. takich przewoźników jak Air New Zealand, Qantas, Thai Airways a w Europie skandynawski SAS. Część linii zapowiada już teraz ograniczenie siatki połączeń.