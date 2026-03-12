W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze będzie można zobaczyć projekty samochodów i motocykli tworzone przez najważniejszych polskich designerów XX wieku – między innymi Stanisława Panczakiewicza i Jana Krzysztofa Meissnera.

Na wystawie „Design Polskiej Motoryzacji”, której otwarcie zaplanowano na piątkowe popołudnie (13.03), prezentowane będą szkice, projekty techniczne oraz pojazdy pokazujące mniej znaną historię polskiej myśli motoryzacyjnej.

Jak podkreśla dr Longin Dzieżyc, kurator ekspozycji, wśród prezentowanych projektów są także koncepcje samochodów wyprzedzających swoją epokę, chodzi m.in. o projekt Syreny Sport:

Eksponaty pochodzą w dużej mierze z prywatnej kolekcji Sławomira Kaczorowskiego, który od lat gromadzi projekty i pamiątki związane z polskim designem motoryzacyjnym:

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek, 13 marca o godzinie 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Ekspozycję będzie można oglądać do 12 kwietnia.